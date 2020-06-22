Европейские футбольные чемпионаты возобновляют игры после карантина.

Телеканалы «Футбол 1/2/3» представили телепрограмму на ближайшую неделю, которая предполагает 39 прямых трансляций футбольных поединков. Об этом говорится на официальном сайте вещателя.

В частности, отмечается, что сегодня будут показаны матчи итальянской «Серии А». После выхода с карантина свои поединки проведут «Милан» и «Ювентус». А ближе к концу недели в live-режиме будут транслироваться яркие итальянские битвы: «Аталанта» примет «Лацио», а «Рома» отправится в гости к «Милану».

«Не сбавляют обороты чемпионаты Испании и Украины, которые выходят на финишную прямую. А вот в Германии сезон завершится уже в субботу. Большинство вопросов в «Бундеслиге» уже решено, однако остается узнать обладателя последней путевки в «Лигу чемпионов» и вторую вылетающую команду», – говорится в анонсе предстоящих событий.

Вместе с тем, в ближайшую среду телеканал «Футбол 1» проведёт трансляцию полуфинала Кубка Украины между «Мариуполем» и «Ворсклой».

«По традиции в воскресенье в 21:20 на канале «Футбол 1» состоится показ выпуска программы «Великий футбол», в котором Александр Денисов с экспертами разберет новости украинского футбола за неделю», – резюмирует пресс-служба каналов «Футбол 1/2/3».

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