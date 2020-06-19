Франко-итальянская компания Thales Alenia Space возглавит проект Promise. Целью проекта является создание спутников для обеспечения технологической независимости Европы в космической отрасли, передает Кабельщик.

Согласно данным, проект Promise является частью инновационной программы Еврокомиссии Horizon 2020, направленной на обеспечение европейской автономии в космосе. Запустить Promise планируют в 2022 году.

«Предполагается, что в рамках проекта Promise будет разработана библиотека чипов, спроектированных и протестированных для использования в чипах специализированных интегральных схем смешанных сигналов (ASIC), которые в настоящее время закупаются в других странах, в основном — в США. Собственная библиотека позволит сократить на треть срок разработки этих спутниковых компонентов и снизить их стоимость в 5 раз», — пишет ресурс.

Отдельно отмечается, что новый космический проект представило одно из государств Персидского залива — Оман. Там планируют создать собственный национальный спутник с высокой пропускной способностью для массового широкополосного доступа в интернет и магистральных сетей на базе IP. Государство уже ищет производителя.

По том этого, американская компания Astroscale Holdings Inc. намерена заняться обслуживанием космических аппаратов на орбите. Для этого предприятие заключило соглашение о приобретении интеллектуальной собственности и других активов, а также о найме некоторых сотрудников израильской фирмы Effective Space Solutions R & D Ltd., которая специализируется продлением срока службы и обслуживанием космических аппаратов.

Напомним, на днях компания CommStar заявила о намерении запустить первый частный спутник связи между Землёй и Луной. Космический аппарат CommStar-1 будет выполнять функции ретранслятора и поможет другим космическим компаниям установить коммуникацию между нашей планетой и ее спутником.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.