Илон Маск заявил о начале работ по возведению плавучих космодромов для многоразового космического корабля Starship. На сайте SpaceX появились вакансии для инженеров, готовых присоединиться к разработке платформ, передает Хайтек+.

Согласно данным, такие плавучие космодромы необходимы для того, чтоб в дальнейшем осуществлять пассажирские перевозки с одной точки планеты в другую всего за 40 минут. Для запуска Starship к Луне и Марсу платформы не понадобятся.

«Нам нужно оказаться достаточно далеко, чтобы не беспокоить населенные регионы. Старт и посадка дело шумное. Но на судне можно отойти на пару миль в море», — отметил Илон Маск.

Отмечается, что на данный момент у SpaceX имеется две плавучие платформы для посадки ракет Falcon 9, но не для запуска.

Напомним, на днях SpaceX начала принимать заявки на тестирование интернета Starlink. Компания запускает бета-тестирование уже этим летом.

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