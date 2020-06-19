Глобальный спутниковый оператор SES заявил о смене руководства. В частности, в отставку уходит гендиректор SES Video и директор по юридическим вопросам компании, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, генеральный директор SES Video Фердинанд Кайзер, проработавший в компании почти 20 заявил о намерении уйти в отставку уже к концу текущего года. Его обязанности возьмёт на себя непосредственно гендиректор SES Стив Коллар.

Также об уходе из компании сообщил директор по юридическим вопросам Джон Пёрвис, возглавлявший юридическое подразделение 13 лет. Если о должность займет исполнительный вице-президент SES по юридическим услугам Тай Рубин.

«Я благодарен и рад, что мы сохраним знания, напутствия и влияние как Фердинанда, так и Джона, поскольку они продолжат оставаться неотъемлемой частью SES – Джон как важный член юридической команды, а Фердинанд в качестве председателя правлений Astra и GovSat». Между тем, я рад приветствовать Тая в команде высшего руководства SES. Я работаю с Таем уже более 20 лет, и он один из самых ярких и преданных руководителей, с которыми я сталкивался», — прокомментировал Стив Коллар.

Напомним, в начале месяца стало известно, что в компании SES планируют значительное расширение спутникового флота.

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