Украинские мобильные операторы приступили к обмену частотами в диапазоне 900 МГц. Рефарминг позволит организовать полноценное покрытие связью 4G по всей стране, в том числе в сельской местности и на автодорогах, сообщается в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone и lifecell.

Согласно данным, рефарминг проводится в соответствии с указом Президента Украины, выданном 8 июля 2019 года, и Дорожной картой, утвержденной НКРСИ. Обмен частотами позволит операторам использовать сплошные полосы радиочастот, и как результат — покрыть связью 4G всю территорию страны.

В планах операторов уже этим летом провести рефарминг в восьми областях Украины, в первую очередь в Закарпатской. К концу 2020 года Киевстар, Vodafone и lifecell полностью завершат все мероприятия по обмену частотами во всех областях.

Отмечается, что в новых лицензиях на использование частот в диапазоне 900 МГц указано, что операторы обязаны в течение двух лет обеспечить 90%-е покрытие Украины связью четвертого поколения. Это касается, в том числе, и населенных пунктов с населением от 2000 человек, сельской местности, транспортной инфраструктуры и т.д.

Напомним, на днях Vodafone сообщил о том, что начал установку 4G-оборудования в диапазоне 900 МГц на Западной Украине.

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