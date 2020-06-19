В мире мультизадачности человек обязан быть мобильным, потому сейчас практически у каждого из нас сразу несколько электронных «помощников». Мобильных девайсов масса: смартфоны, плееры, ноутбуки, графические и обычные планшеты, смарт-часы, и это далеко не весь перечень. Отличным помощником для владельцев таких устройств стало портативное зарядное устройство.

Внешний аккумулятор с успехом используется в самых разных ситуациях. Бывает, что батарея мобильного гаджета разряжается в неподходящий момент и не всегда есть возможность подсоединить его к зарядке. Компактный предмет, имеющий собственный аккумулятор, легко решит эту задачу.

Главный параметр при выборе портативной зарядки

Чтобы понять, какой конкретно прибор подходит, необходимо разобраться в его видах относительно типа внутреннего аккумулятора. Варианта здесь два: литий-ионный или литий-полимерный. Выбор зависит от предстоящего использования павербанка.

Все портативные «батареи» заряжаются предварительно от сети. Осуществляется это через шнур USB, который подключается к соответствующему разъему в корпусе.

Изделия в каталоге отличаются по таким параметрам:

емкость – от 3000 до 40 000 мАч;

габариты;

комплектация: количество разъемов, подсветка, индикаторы;

материалами корпуса – металлический или пластиковый.

Из всех различий сновной характеристикой выступает емкость. Чем она больше, тем дольше заряд сохраняется и тем выше стоимость гаджета. Если девайс будет использоваться для подзарядки фотоаппарата, смарт-часов, смартфона, то можно смело выбирать небольшие емкости. Поддержка заряда на ноутбуках и планшетах для длительной работы требует емкости от 20 000 мАч.

Чем емкость меньше, тем меньше размер повербанка. Устройства до 200 г легко помещаются в косметичке женской сумочки или даже в карманах брюк. Одной зарядки повербанка может хватить на подзарядку смартфона до 9 раз.

Дополнительные характеристики

Модели повербанков предложены различными производителями известных брендов: Reddax, Hoco, Xiaomi и другие. Цена у каждого производителя вполне доступная. На стоимость влияет не только емкость, но и присутствие в устройстве дополнительных функций:

наличие разъемов для возможности подключения нескольких устройств;

подсветки для пользования в темноте;

индикаторы уровня заряда гаджета;

наличие солнечной батареи (поверхность покрыта слоем, генерирующим энергию солнца);

зеркальное покрытие (актуально для девушек).

Для повышения привлекательности производители предусмотрели варианты исполнения в ярких и насыщенных цветах, но есть варианты и в строгом минималистичном дизайне.

Окончательный выбор

Быть всегда с «зарядом» просто – достаточно купить повер-банк на https://itlook.ua/catalog/power-bank/c80, и проблема пустой батареи больше не будет занимать. Определите, для чего повер-банк необходим, и исходя из будущих условий его использования, выбирайте нужный вариант.

Использовать гаджет можно в любых условиях: в путешествиях, на даче, в поездках, командировках, в любом транспорте, включая самолет. Девайс может автоматически отключаться, это защищает устройства от коротких замыканий и резких скачков энергии, также предотвращает ненужный расход заряда.

Следует учесть, что большая емкость и металлический корпус напрямую влияют на вес изделия. Выбирайте понравившееся цветовое решение, дизайн и необходимую емкость, и вы больше не будете переживать о том, что ваш смарт-девайс может разрядиться.

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