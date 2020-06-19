В Чехии появилась первая сеть 5G. Технологию запустил оператор O2 в части Праги и Колина, передает 420ON.cz.

Согласно данным, оператор запустил 5G на частоте 3,7 ГГц. Сейчас скорость подключения составляет 600/100 Мбит/с, после аукциона на другие частоты она может быть увеличена.

O2 стал первым оператором в Чехии, запустившим 5G. Другие операторы на данный момент пока тестируют сеть: Vodafone — в Карловых Варах, Усти-над-Лабем и Есенике, T-Mobile — на кампусе Высшей школы горного дела в Остраве.

Отмечается, что в течение лета доступ к сети пятого поколения получат 15% жителей Праги. Подключиться к сети можно будет в районах Старе-Место, Нове-Место, Винограды, Дейвице, Нусли и Бубенеч.

Напомним, многочисленные независимые тесты в азиатских городах, где 5G функционирует относительно давно, показали, что сеть пятого поколения пока не готова оправдать ожидания пользователей. Реальная скорость и качество 5G в Южной Корее, Китае и Японии далеки от заявленных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.