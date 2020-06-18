Киберполиция пресекла деятельность жителя Сумской области, незаконно предоставлявшего доступ к контенту каналов «Медиа Группа Украина». Злоумышленник нелегально распространял каналы «Футбол 1», «Футбол 2», «Украина», «НЛО ТВ», «Индиго tv» на территории двух областей, передает Сегодня.

Согласно данным, сотрудники киберполиции получили информацию о незаконной трансляции каналов МГУ, на которое группа разрешения не давала. В ходе проверки этих данных правоохранители вышли на жителя города Ахтырка (Сумская обл.), который за деньги предлагал доступ к каналам МГУ.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что житель Ахтырки Сумской области, разместив объявление на сайте OLX, за денежное вознаграждение предоставлял незаконный доступ к пиратскому ОТТ-сервису для просмотра телевизионных каналов «Футбол 1», «Футбол 2», «Украина», «НЛО ТВ», «Индиго tv» и аудиовизуального контента жителям Полтавской и Сумской областей», – сообщил руководитель отдела киберполиции Полтавской области Александр Ведмидский.

Во время обысков по месту жительства нарушителя, киберполицейским удалась найти доказательства вины подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских прав, ведётся следствие.

Напомним, на днях в Европе правоохранители остановили работу пиратского сервиса с 2 миллионами подписчиков. Нелегальный ресурс функционировал больше пяти лет и принес своим владельцам примерно 15 миллионов евро прибыли.

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