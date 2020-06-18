На медиасервисе MEGOGO начал вещание первый собственный интерактивный канал [М] 4K, который будет собирать самые популярные разножанровые фильмы ультрачёткого качества.

Канал [М] 4K будет вещать круглосуточно и уже доступен на устройствах, что поддерживают 4K. Среди фильмов, которые покажет канал: «Волк с Уолл-стрит», «Рок на Востоке», «Отель Мумбаи», «30 безумных желаний» и многие другие известные киноленты последних лет.

«MEGOGO продолжает менять привычное ТВ. Теперь список наших собственных интерактивных каналов пополнил [М] 4K, который позволит пользователям просматривать культовые фильмы невероятного качества просто 24/7. Ограничиваться запуском одного 4K-канала мы не собираемся, уже скоро зрителям представим еще несколько каналов с ультрачётким контентом», – добавляет Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

[М] 4K – один из более 55 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию выбора звуковой дорожки или субтитров.

Канал [М] 4K уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, в конце декабря 2019 года MEGOGO провел первую в Украине 4K-трансляцию футбола. Пользователи медиасервиса смогли присоединиться к просмотру матча Реал Мадрид – Атлетик.

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