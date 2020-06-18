Верховная Рада одобрила законопроект «Об электронных коммуникациях». В целом, законопроект призван урегулировать и установить полномочия государства в управлении отраслью электронных коммуникаций, передает Интерфакс-Украина.

В частности, документ предлагает ввести универсальную услугу в сфере электронных коммуникаций, включающую в себя услуги широкополосного доступа к интернету и голосовую связь. Согласно законопроекта, универсальная услуга должна предоставляться в таком объеме, чтоб у населения всегда был доступ к: электронной почте, поисковым системам, основным электронным средствам обучения и образования; СМИ в интернете, системам электронной коммерции, интернет-банкингу, к услугам электронного правительства и электронным административным услугам, к соцсетям и мессенджерам, а также к сервисам голосового и видео-общения.

Кроме того, в документе говорится о снижении потенциального давления на субъекты хозяйствования в данной сфере. Этот пункт предусматривает снижение количества проверок на территории субъектов.

«Законопроект также учитывает содействие эффективному инвестированию и инновациям в создание и расширение электронных коммуникационных сетей, в том числе при помощи учета рисков для инвесторов при наложении обязательств по доступу, а также акцентируя внимание на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты компаний на развертывание сетей», — пишет ресурс.

Помимо этого, документ предлагает ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования с подачей документов регуляторным органам в электронном виде, а также назначить консультации с участниками рынка по всем вопросам, представляющим для них интерес.

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