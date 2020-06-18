Компания CommStar заявила о намерении запустить первый частный спутник связи между Землёй и Луной. Космический аппарат CommStar-1 будет выполнять функции ретранслятора и поможет другим космическим компаниям установить коммуникацию между нашей планетой и ее спутником, передает Хайтек+.

Согласно данным, установка связи между Землёй и Луной может быть очень затратной в финансовом плане, поскольку требует наличия сложного и громоздкого оборудования. CommStar хочет облегчить работу космическим компаниям и избавить их от необходимости перемещать тяжёлое оборудование, разместив между Землёй и Луной спутник-ретранслятор.

«Спутник CommStar-1 сможет принимать и передавать оптические и радиосигналы и будет работать в активном режиме. Он задуман как самая большая платформа связи из всех ныне действующих на орбите Луны или на ее поверхности», — пишет ресурс.

Отмечается, что CommStar сотрудничает с франко-итальянским производителем аэрокосмических аппаратов Thales Alenia Space. Именно эта компания и поможет стартапу в создании CommStar-1. По планам CommStar, этот аппарат отправится в космос уже в 2023 году и станет частью сети спутников для установления коммуникации между Землёй и Луной, а после — и между другими космическими телами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.