Vodafone начал установку 4G-оборудования в диапазоне 900 МГц. Пока на Западной Украине

Телекоммуникационный оператор Vodafone начал модернизацию оборудования 4G, предназначенного для работы в диапазоне 900 МГц. Таким образом провайдер намерен обеспечить общенациональное покрытие связью четвёртого поколения.

По информации пресс-службы Vodafone, инсталляция нового оборудования на мачты мобильной связи началась 16 июня в западных областях Украины – Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской. Затем установка нового оборудования будет осуществляться и в других областях, поочерёдно двигаясь с запада на восток страны.

Оператор обещает, что время, затрачиваемое на замену оборудования в одном населённом пункте, не будет превышать 1-2 недель.

«Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницкому», – сообщает пресс-служба.

Напомним, Vodafone и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, в результате чего оператор смог подарить абонентам четырёхмесячную подписку на YouTube Premium.

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