Каталонский футбольный клуб «Барселона» официально запустил в режиме 24/7 подписную OTT-платформу. Запуск проекта состоялся в рамках пересмотра цифровой стратегии группы, которая также включает в себя новую программу премиального членства, – говориться на официальном сайте клуба.

Потоковая платформа Barça TV+ начала работу по всему миру 3 июня, предложив пользователям доступ к более чем 3 000 видео и 1 000 часов контента клуба Ла-Лиги в режиме «по запросу». Контент платформы доступен на различных устройствах.

На платформе демонстрируются матчи основного состава в отложенном режиме или в режиме по запросу, при этом матчи, которые играет второй состав, матчи женской и юношеской команд, а также матчи прочих команд будут транслироваться в прямом эфире или с задержкой.

Эксклюзивный оригинальный контент, создаваемый уже существующим продюсерским центром Barça Studios, также станет частью предложения платформы и будет предоставляться в режиме «по запросу». В частности, речь идёт о контенте, произведенном при участии мужских и женских команд клуба.

Помимо этого подписчикам будут доступны архивные и исторические видео-материалы, и в частности – записи всех игр за последние пять сезонов. И, наконец, на платформе будут доступны 65 наиболее ярких матчей «Барселоны», среди которых – успешные для клуба финалы Copa del Rey и Лиги чемпионов УЕФА.

Весь контент будет доступен на английском, испанском и каталанском языках.

Новая цифровая стратегия ФК «Барселона», которая впервые была представлена представителям средств массовой информации, собравшимся в Лагере Ноу в феврале, также предусматривает новую программу лояльности для членов клуба под названием Culers (под этим именем известны фаны клуба).

Новая программа для членов фан-клуба, основанная на прежней программе Barça Fans, предполагает возможность неограниченного доступа к контенту платформы Barça TV+, а также скидки на билеты и сувенирную продукцию. Стоимость премиум-членства в клубе Culers, согласно web-сайту, составляет 4.49 евро в месяц или 34.99 евро за весь год.

В «Барселоне» надеются на то, что новая цифровая стратегия клуба откроет новые источники дохода, опираясь на Механизм управления взаимоотношениями с болельщиками клуба для сбора данных с целью формирования персонализированного пользовательского опыта.

Напомним, изначально запуск видеосервиса Barça TV+ был запланирован на весну текущего года. Однако в связи с пандемией коронавируса сроки были смещены на лето.

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