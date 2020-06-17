Компании, предлагающие потоковый контент, – далеко не единственные игроки на рынке, сумевшие получить выгоду во время пандемии коронавируса. Новые данные статистики указывают на то, что провайдеры услуг доступа в интернет также находятся на волне роста по всему миру, – пишет DTVE.

По данным агентства Ampere Analysis, 70% компаний, работающих на рынке широкополосной связи, продемонстрировали рост во время эпидемии, при этом чистый совокупный прирост их абонентов превысил 8 миллионов подписчиков. Эти результаты получены на основе анализа отчётов более 110 компаний, на долю которых приходится примерно 70% от 1.05 миллиарда абонентов фиксированной широкополосной связи во всём мире.

Оставшиеся 30% провайдеров добавили в совокупности более 1.6 миллиона подписчиков.

Все эти компании сообщили о росте количества абонентов по всем регионам на 1% в первом квартале. Наиболее высокий рост был отмечен в странах Центральной и Восточной Европы. А основными драйверами роста в этих регионах стали Турция, Россия, Польша и Румыния.

Наихудшие среди всех операторов показатели роста продемонстрировала бразильская компания Oi, которую, по слухам, планируют купить Telecom Italia и Telefonica. Она потеряла почти 4% от своей абонентской базы, которая составляла 5 миллионов человек. Бразилия входит в число стран, наиболее пострадавших от пандемии, а на охвативший страну экономический кризис повиляло также сильное неравенство доходов населения по всей стране.

Согласно отчёту, в пятёрку компаний с наихудшими квартальными показателями вошли также Orange и Movistar в Испании и нидерландская компания KPN.

Меньшие операторы показали большую эффективность. В частности, на вершине рейтинга оказалась испанская компания Masmovil, абонентская база которой в первом квартале выросла почти на 8%. Турецкий филиал компании Vodafone оказался на втором месте, продемонстрировав рост более чем на 5%. Другие операторы, вошедшие в первую пятёрку, представляют Китай и Таиланд, что указывает на продолжающийся рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аналитик агентства Ampere Хейзел Форд комментирует: «В результате длительной пандемии всё большее количество людей вынуждено работать дома, и это означает, что наличие подключения к интернету обрело большую, чем когда-либо, важность. И, несмотря на то, что в первом квартале карантинные меры в большинстве стран не вводились, тем не менее, данные за этот период будут отражать воздействие пандемии на поведение потребителей на начальном этапе».

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