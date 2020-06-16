Министерство цифровой трансформации приобщит киевлян к улучшению интернет-покрытия в столице. Ведомство просит жителей Киева сообщать о местах в городе, в которых интернет не работает, передает УНН.

Как объяснил на своей странице в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров, это необходимо, чтобы более оперативно исправить проблему с отсутствием доступа к сети в некоторых местах Киева. По его словам, несмотря на мощные инвестиции в 4G, до сих пор в городе есть точки с нестабильно работающим или вовсе неработающим интернетом.

При этом министр лично просит жителей столицы оставлять под его записью комментарии с указанием конкретных мест с отсутствующим (нестабильным) интернетом.

«Прошу обязательно указывать своего оператора и максимально подробно описывать проблемное место, например, улицу и номер дома или расстояние до определенного объекта и тому подобное. Мы обработаем эту информацию и вместе с мобильными операторами будем решать выявленные проблемы», — пишет Федоров.

Напомним, в апреле оператор Vodafone ускорил 4G в Киеве.

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