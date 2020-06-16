В Китае создали квантовую линию связи длиной свыше тысячи километров. Таким безопасным каналом учёным удалось соединить города Наньшань и Дэлинха, передает ТАСС.

Согласно данным, работой занимались физики из Китая, Сингапура и Великобритании. С помощью спутника «Мо-Цзы» учёные создали квантовый канал связи между двумя китайскими городами. Линия длиной 1120 км полностью защищена от взлома.

«С помощью спутника связи мы произвели квантовый обмен ключами между двумя наземными станциями, которые находятся на расстоянии 1120 км друг от друга. Это стало возможно благодаря тому, что мы повысили эффективность передачи запутанных фотонов примерно в четыре раза и достигли скорости в 0,12 бит в секунду», — отметили исследователи.

По их словам, такой канал имеет существенный недостаток — скорость передачи данных. На отправку одного байта уходит около полутора минут.

«Одна из главных проблем в работе современных систем квантовой связи заключается в том, что свет при движении через оптоволокно постепенно «угасает». Поэтому при использовании наземных систем передачи данных расстояние между узлами квантовых сетей сейчас составляет всего несколько сотен километров», — пишет ресурс.

Физики нашли два способа решения данной проблемы. Во-первых, можно использовать так называемые повторители квантовых сигналов, которые могут принимать эти сигналы, усиливать их и отправлять их адресату без повреждения данных. Во-вторых, можно задействовать в этом обмене квантовой информацией спутники связи.

Напомним, в сентябре прошлого года исследователи из QuTech разработали первое реальное технологическое решение для квантового интернета — так называемый протокол канального уровня.

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