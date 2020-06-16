Технология 5G пока не готова оправдать ожидания относительно своей скорости и качества. Многочисленные независимые тесты в крупных азиатских мегаполисах показали, что реальная скорость сети далека от заявленной, передает Хайтек.

Как известно, сеть пятого поколения была запущена в Южной Корее год назад. В Китае технологию запустили полгода назад, а в Японии — несколько месяцев назад. Однако независимые тесты, проведенные журналистами в Сеуле, Пекине, Гонконге и Токио показали, что местное население ещё не скоро сможет воспользоваться всеми заявленными преимуществами 5G. Обещанной высокой скорости интернета в этих регионах достичь не удалось.

Даже в Сеуле, в котором 5G появилась год назад, скорость не достигает максимальных показателей. У оператора KT средняя скорость передачи данных составляет от 800 Мбит/с до 1 Гбит/с, у SK Telecom — 1,5 Гбит/с до 1 Гбит/с — из заявленных максимальных 20 Гбит/с.

Дело в том, что плотность покрытия 5G в странах довольно низкая, что отрицательно сказывается на качестве работы сети и разнообразии предлагаемых услуг. Как только операторы построят достаточное количество вышек, они будут стремиться окупить вложения, потому будут предлагать пользователям различные сервисы и функции.

«Там, где это возможно даже без достижения максимальной теоретической скорости, 5G станет впечатляющим толчком для развития большинства потребительских приложений. Например, при скорости 1 Гбит/с пользователь может загрузить девятичасовую аудиокнигу менее чем за 1 секунду», — пишет ресурс.

Напомним, вскоре после запуска 5G в Южной Корее пользователи стали жаловаться на качество связи и низкую скорость. Причиной и тогда послужило недостаточной количество базовых станций.

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