SpaceX отправила в космос девятую партию спутников Starlink. Теперь компания готова принимать заявки на подключение высокоскоростного спутникового интернета, передает 24 Канал.

Как и планировалось, очередной запуск партии спутников Starlink был осуществлен 12 июня. В космос отправились 58 аппаратов Starlink и 3 спутника SkySat Earth.

После этого на сайте SpaceX появилась форма для записи на участие в тестировании системы спутникового интернета Starlink. Уже этим летом компания запускает бета-тестирование.

После того как на орбиту будет отправлено 780 спутников, SpaceX приступит к их технической эксплуатации. К слову, сейчас на орбите уже 540 космических аппаратов Starlink.

Напомним, в текущем месяце SpaceX готовится к ещё одному запуску. Юбилейная, десятая партия будет отправлена в космос 24 июня.

Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

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