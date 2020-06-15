В текущем году правительством может быть одобрен закон об управлении имущественными правами, который потянет за собой сбор за частное копирование. Результатом такого сбора станет повышение цен на любую технику с функцией скачивания, копирования или записи, передает Экономическая Правда.

Согласно данным, Минэкономики выдало разрешение на сбор с украинских импортёров вознаграждения за продажу каждого смартфона, планшета, ноутбука, телевизора, аудиосистемы, принтера и даже офисной бумаги. Сбор касается всего, что можно так или иначе теоретически применить для копирования и распространения авторского контента.

Сбор за частное копирование составляет 5% за технику и 1,95 за бумагу. Он является своеобразной компенсацией правообладателям, если с помощью вышеуказанной покупки будет нарушено их авторское право.

То есть, для перестраховки правообладателей все импортёры страны вынуждены платить сбор двум организациям коллективного управления — «Украинскому медиа альянсу» (УМА) и «Всеукраинскому агентству авторских прав» (ВААП). В свою очередь эти организации будут передавать вознаграждение авторам.

Однако, как заявляет Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), такие методы устарели. Ведь если раньше, в эпоху аналоговых устройств, человек покупал чистую кассету, вероятнее всего, он планировал переписать на нее фильм и распространить среди знакомых. В таком случае материальный ущерб правообладателю очевиден. Но в наше время, далеко не каждый потребитель, приобретающий смартфон или телевизор, намерен записывать на них пиратский видео- или аудиоконтент.

Кроме того, подчёркивают в ЕБА, сбор за частное копирование касается только официальных импортёров и легально завещанной техники. В то же время «серые гаджеты» и пиратский контент под действие сбора не подпадают. Соответственно, можно предположить, что их количество в таких условиях явно увеличится. Кроме того, если импортёры вынуждены платить больше, то и потребители тоже должны будут платить больше, следовательно, стоит ожидать подорожания смартфонов, ноутбуков, телевизоров и т.д. примерно на 5%.

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