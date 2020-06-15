В Европе правоохранители остановили работу пиратского сервиса с 2 миллионами подписчиков. Нелегальный ресурс функционировал больше пяти лет и принес своим владельцам примерно 15 миллионов евро прибыли, передает Кабельщик.

Согласно данным, впервые информация об этом сервисе появилась в 2019 году, когда стало известно о ряде пиратских веб-сайтов, работающих в странах Европы, Азии и Ближнего Востока. Ресурс предлагал доступ к контенту по белее низкой стоимости, чем на легальном рынке. Кроме того, у пиратского сервиса даже имелась платформа поддержки клиентов и контроль качества.

Расследование вела испанская Национальная полиция при помощи европейских агентств Europol и Eurojust. Кроме того, привлекались правоохранители из Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Франции, Италии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Швеции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.

В ходе расследования было проведено обыск 15-ти домов в 4-х странах, арест 15-ти человек и допрос ещё 16-ти. Правоохранители изъяли имущества на 4,8 миллиона евро, а также заблокировали 50 IP-адресов и часть онлайн-инфраструктуры для управления сетью.

Удалось установить, что ресурс работал уже более пяти лет. Он предлагал своим пользователям более 40 тысяч телеканалов, фильмов и другого контента через сеть веб-сайтов. Услугами сервиса пользовались свыше 2 миллионов людей, что принесло его создателям прибыль в 15 миллионов евро.

Напомним, в Британии экс-полицейский получил год тюрьмы за телепиратство.

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