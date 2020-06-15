Министерство цифровой трансформации представило данные касательно наличия интернет-подключения в библиотеках Украины. По информации ведомства, 71% всех библиотек совсем не имеет доступа к сети, передает Преступности.НЕТ.

Согласно данным, из 16 038 библиотек по всей стране к какой-либо технологии поставки интернет-услуг подключены только 4 662, что составляет всего 29%. Что касается качественного высокоскоростного подключения, то оптоволокно имеют только 954 библиотеки в Украине.

Как сообщалось ранее, Минцифры планировало привлечь около 6 000 украинских библиотек к программе популяризации цифровой грамотности среди населения. Именно эти библиотеки должны стать первыми хабами, в которых граждане смогут получить свободный доступ к национальной онлайн-платформе цифровой грамотности, где и займутся цифровым обучением.

Однако в Минцифры говорят о том, что отсутствие качественного интернета создает сложности для реализации такой программы. В ведомстве заявили, что цифровым хабом библиотека может стать при наличии интернета от 100 Мбит/с, свободного доступа посетителей к WiFi и современных компьютеров.

В связи с этим Минцифры намерено включить библиотеки в Национальный план развития ШПД, а также предоставить заведениям компьютеры в рамках проекта «Действие. Цифровое образование». Министерство планирует заручиться поддержкой Украинской библиотечной ассоциации, ряда правительственных и общественных организаций.

Напомним, в начале месяца Минцифры провело исследование относительно наличия оптоволоконного подключения в украинских школах. Составив онлайн-карту с соответствующей информацией, ведомство определило, что 40% школ до сих пор не имеют качественного доступа к интернету.

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