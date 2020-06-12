23 травня в ефірі телеканалу «Рибалка» відбувалась онлайн трансляція першого етапу турніру з риболовлі Карта рибака Pike cup 2020. 11 годин 11 хвилин безперервного прямого ефіру, що подивилось майже 100 тисяч глядачів.

Це визнано най тривалішою онлайн трансляцією і зафіксовано в Національному реєстрі рекордів України.

Для здійснення трансляції були використані найсучасніші телевізійні технології. Трансляція велась одразу з кількох камер. Це дало змогу телеглядачам бачити не тільки події турніру, а й послухати інтерв’ю з учасниками, коментарі судів і ведучих.

Карта рибака Pike cup 2020 – це серія з 5 рейтингових турнірів з ловлі щуки з берегу, за підсумками яких буде розігруватися номінація «Кращий риболов року» в професійній і аматорські лізі за версією Карта рибака Pike cup. А фіналісти розділять призовий фонд, що складає 105 тисяч гривень.

«Ми не ставили собі за мету встановлювати рекорд, – говорить директор телеканалу Юрій Левашов. – Ми просто хотіли, щоб у наших телеглядачів залишилось відчуття, що вони самі побували на турнірі. Ми збираємось і далі транслювати саме для цього. І можливо для нас, як для телеканалу, це відгукнеться ще не одним рекордом».

«Рибалка ТВ» – розважальний телеканал про риболовлю, що нещодавно став частиною кабельної телемережі України. Телеканал можна знайти в пакетах ОТТ і кабельних провайдерів.

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