Сегодня, 12 июня, состоялись заключительные уроки проекта «Всеукраинская школа онлайн». Медиасервис MEGOGO, как одна из площадок проекта, подводит итоги просмотров.

От первого урока и до сегодняшнего дня к просмотру «Всеукраинской школы онлайн» на MEGOGO присоединились 300 000 зрителей, среди которых и подписчики MEGOGO, и незарегистрированные пользователи. Общее количество просмотров видео превысило отметку в 3 миллиона.

Бесспорным лидером среди предметов стала «Руханка» (физические упражнения). Не менее популярными были уроки украинского и английского языка, а также занятия по математике. Больше всего интереса среди зрителей вызвали уроки для 5 классов. Самое популярное видео за весь период проекта – «Руханка» с участием Елены Кравец, актрисы студии «Квартал-95» и Женского квартала.

Напомним, для проекта команда MEGOGO создала удобный и совершенно бесплатный раздел «Всеукраинская школа онлайн». Для существующих пользователей медиасервиса, уроки были сформированы в отдельные интерактивные каналы. Каждое утро, в соответствии с расписанием занятий, для просмотра добавлялись новые уроки. Уже позже на MEGOGO появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» с сурдопереводом. Над функционалом работала команда социальной инициативы «Смотри как слышно», созданная MEGOGO. Кроме того, пользователям были доступны уроки с функцией добавления субтитров на украинском языке.

Все уроки, как и ранее, бесплатно доступны в разделе «Всеукраинская школа онлайн». Кроме того, в ближайшее время появится еще несколько новых занятий, не вошедших к основному расписанию.

Отметим, «Всеукраинская школа онлайн» – это совместный проект Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, общественной организации «Освітория» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Вначале, 6 апреля, появились занятия для 5-11 классов, а с 28 апреля — и для школьников 1-4 классов.

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