Законодательные поправки о языковых квотах вступят в силу 1 июля 2021 года.

В Латвии утвердили поправки к закону, ограничивающие телевещание на русском языке

На заседании 11 июня Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону об электронных СМИ о языковых квотах на телевидении. Об этом пишет DELFI.

Таким образом, операторы платного телевидения с июля 2021 года должны будут формировать 80% пакета из телеканалов, которые производятся на официальных языках Евросоюза или Европейской экономической зоны. Поскольку русский язык таковым не является – то, по сути, под ограничение попадает всё русскоязычное телевещание.

Вместе с тем поправками в закон внесена норма запрещающая включение в основное предложение телеоператоров программ, которые в последние три года были запрещены для ретрансляции решением Национального совета по электронным СМИ.

Регулятор также сможет запрещать ретрансляцию каналов, получателем выгоды от которых является лицо, угрожающее национальной безопасности страны или занятое в преступной организации.

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