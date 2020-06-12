SSL (Secure Sockets Layer, Слой защищённых сокетов) – это международно-признанный протокол передачи данных с применением криптографии. Технические специалисты компании Deltahost на основе публикации «Что такое SSL-сертификат и зачем он нужен?», опубликованной по адресу https://deltahost.ua/chto-takoe-ssl-sertifikat-i-zachem-on-nuzhen.html, подготовили для читателей Mediasat небольшое руководство по SSL-протоколу.

Протокол SSL используется для проведения авторизации на сервере перед передачей данных из приложений, а также – для согласования алгоритмов шифрования и ключей сеанса.

Особенности SSL

Протокол SSL был создан с целью обеспечения безопасных соединений между определёнными пользователями. SSL работает на нескольких уровнях, на которых происходит верификация подключения, передача отчётов об ошибках и работа с зашифрованными данными и наборами ключей.

SSL используется в качестве фильтра безопасности для информации на транспортном уровне протокола TCP/IP, а также различных программ, работающих через протоколы HTTP, TELNET, IMAP и FTP.

Для проведения проверки открытых ключей на соответствие текущему владельцу SSL применяет цифровые сертификаты.

Как работает SSL?

Как упоминалось выше, сертификат SSL является важной частью процесса шифрования данных, который обеспечивает безопасность пересылки критически важной информации через интернет.

В основе работы Сертификатов SSL лежит использование типа криптографии, который опирается на возможности частных и публичных ключей, представляющих собой последовательности случайным образом сгенерированных цифр. Эти ключи шифруют отправляемые и принимаемые сообщения, действуя подобно цифровому паспорту, обеспечивая аутентификацию для защиты конфиденциальности и целостности взаимодействия web-сайта с браузерами.

Ниже представлены основные принципы, необходимые для понимания работы сертификата SSL:

Если ваш web-сайт имеет сертификат SSL, безопасное общение начинается с рукопожатия SSL. Именно на этом этапе две взаимодействующие стороны открывают безопасное соединение. Затем следует приглашение обменять открытый ключ.

Во время рукопожатия SSL обе стороны генерируют сессионные ключи. Браузер/сервер проводит ряд тестов, призванных установить, стоит ли доверять сертификату SSL. В случае положительного ответа сообщение будет отправлено на web-сервер.

Web-сервер отвечает подтверждением с цифровой подписью, которое называется «рукопожатие SSL», чтобы начать сеанс передачи данных с шифрованием SSL. Затем ключи сеанса шифруют и дешифруют все соединения, имеющие место после рукопожатия SSL.

Наконец, клиент и сервер начинают обмен шифрованными сообщениями.

С целью обеспечения безопасности для каждой новой сессии используется отдельный ключ шифрования связи. Таким образом, SSL обеспечивает гарантию подлинности пользователя на стороне сервера или подлинности пользователя Web-ресурса.

Помимо этого SSL использует Код аутентификации сообщения (Mac), который должен гарантировать то, что данные не были изменены.

При использовании SSL все данные HTTP, которые пользователи отправляют на ваш web-сайт (заполняя формы, нажимая на иконки и т.д.), а также все данные, которые ваш web-сайт отправляет пользователям, пересылаются в зашифрованном виде.

Все зашифрованные данные должны быть расшифрованы получателем путём использования ключа.

Где используется SSL

При разработке разнообразных приложений, которым требуется шифрование, SSL встраивается поверх различных протоколов приложений, таких как SMTP, HTTP, FTP. Ранее SSL всегда использовался с надёжным уровнем транспортных протоколов TCP. Впоследствии были реализованы взаимодействия SSL с дейтаграммами UDP.

Почти все популярные браузеры (Chrome, Firefox, Opera, Safari) поддерживают протоколы SSL/TLS. SSL широко используется в настройках виртуальной частной сети (VPN с использованием IPsec), а также при работе с электронной почтой.

Ранее многие web-сайты использовали протокол SSL для обеспечения шифрования данных. Затем на его основе был создан протокол HTTPS, обеспечивающий безопасное подключение для платежей и программ.

Наличие SSL-сертификата во время установленного безопасного соединения подтверждается наличием пиктограмки в виде замка в строке состояния браузера, а также префиксом «https». Более надёжным признаком безопасного соединения является наличие наименования компании, написанного зелёным рядом с пиктограмкой. Такой признак указывает на прохождение проверки в сертификационном органе с подтверждением права собственности на web-сайт компании.

Как получить Сертификат SSL?

Наиболее важным компонентом сертификата SSL является цифровая подпись публично доверенной третьей стороны – сертификат, который проверяет подлинность организаций для подписи. Три наиболее известных Центра сертификации – Symantec, GoDaddy и DigiCert – выпустили более 75% всех SSL-сертификатов, выданных на сегодняшний день. Однако по всему миру работают и сотни других Центров сертификации. Если вы затрудняетесь с выбором поставщика сертификата SSL, обратитесь в компанию Deltahost, где вам окажут квалиффицированную помощь.

Сертификаты SSL подписываются и выдаются за оплату (как правило), которая производится в форме подписки на услуги доверенного Центра сертификации на определённый период. В мире существует множество поставщиков сертификатов SSL, услугами которых можно воспользоваться. Ваш выбор будет зависеть от ваших потребностей в безопасности, бюджета и web-сайта, которым вы управляете.

Какова стоимость Сертификата SSL?

Защита одного доменного имени с помощью стандартного Сертификата SSL, подписанного Центром сертификации, является практически бесплатной. Однако стоимость SSL-сертификации для полной защиты бизнеса и домена колеблется от 150 до 2000 долларов США в год.

Сертификаты SSL обычно предоставляются с гарантией. Гарантия действует как страховка и финансово защищает вас от ошибок в работе Центра сертификации, таких как неверный выданный сертификат или катастрофический сбой протокола SSL. Размер гарантии варьируется от 0 до 1,75 млн. долларов США в зависимости от приобретённого Сертификата SSL.

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