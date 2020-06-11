Документ направлен на повышение качества и эффективности производства телепрограмм в формате сверхвысокой четкости.

Национальное управление по телевидению и радио Китая выпустило техническое руководство по производству телевизионных программ сверхвысокой четкости (4K UHD) в рамках усилий по содействию развитию соответствующих телевизионных услуг в стране. Об этом пишет издание China Daily.

Этот документ, озаглавленный как «Руководство по внедрению технологий производства телевизионных программ 4K UHD» (издание 2020 года), направлен на повышение качества и эффективности производства телевизионных программ сверхвысокой четкости в Китае.

«Продвижение стандарта 4K UHD TV на государственном уровне – это важный шаг для радио- и телевизионной индустрии в рамках реализации стратегии развития технологий на территории Китая», – говорится в сообщении.

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