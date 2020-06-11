Чемпионат Испании возвращается после трехмесячного перерыва. Традиционно все матчи La Liga будут представлены в разделе «Спорт» на MEGOGO и на канале MEGOGO Футбол.

Уже сегодня, 11 июня, медиасервис покажет первый поединок после карантина — дерби «Севилья» и «Бетис». Начало трансляции матча состоится в 23:00.

В пятницу, 12 июня, пройдет сразу два события: в 20:30 встретятся «Гранада» и «Хетафе», а в 23:00 — «Валенсия» и «Леванте».

В субботу, 13 июня, состоится три матча. В 23:00 будут играть «Мальорка» и «Барселона». В воскресенье, 14 июня, ожидается также три события. В 20:30 на поле встретятся «Реал Мадрид» и «Эйбар».

Трансляции всех матчей 28-го тура, а затем и их записи, можно будет посмотреть в разделе «Спорт» на MEGOGO.

Матчи испанской футбольной лиги, как и других футбольных чемпионатов Европы, доступные пользователям медиасервиса по подписке «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, ранее MEGOGO возобновил поках матчей стартовавшего в мае продолжения чемпионата Германии.

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