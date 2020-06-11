Когда вы пытаетесь зайти на зарубежные сайты, часто происходит такая ситуация, что высвечивается уведомление о невозможности открытия контента, о его недоступности в вашем регионе или стране. Это обидно, ведь все ожидания сразу разбиваются о суровую реальность. Чаще всего это происходит, если вы ищете музыку и видео на иностранных веб-ресурсах, на которых стоит блокировка и недопуск к контенту пользователей, находящихся вне западноевропейского или американского региона.

Но есть способы, как обойти эти ограничения и все-таки попасть на интересующие сайты. Рассмотрим их подробно далее.

Инсталлировать VPN-плагин для десктопного браузера

Это самый простой способ, чтобы обойти блокировки. Вы устанавливаете плагин, например, бесплатный vnp для мозилы, включаете его во время серфинга в интернете и наслаждаетесь тем, что можете свободно заходить на любые сайты, особенно на те, к которым ранее не было доступа.

После нажатия на значок утилиты в панели браузера оно активируется и переводит ваш обозреватель в специальный рабочий режим, в котором больше не действуют географические ограничения. Если вы уже завершили работу на веб-ресурсе и выходите с него, тогда просто еще раз щелкаете на плагин, тем самым подтвердив его выключение. Один клик – и все возможности свободного серфинга открыты для вас.

Среди преимуществ такого способа следует обозначить следующие:

просто и удобно;

подходит к любому браузеру;

шифрование трафика и дополнительная защита пользователя в интернете.

Но есть один минус – бесплатные сервисы работают в ограниченном режиме, а полный функционал можно получить только после подписки и оплаты пользования услугой.

Применять браузер, в котором по умолчанию есть встроенный VPN

У некоторых обозревателей есть свойство обходить региональную блокировку, и для этого не требуется установка внешней программы. Ярким примером является Opera и ее виртуальная частная сеть, которая включается через раздел безопасности в панели функций. Пользуясь мобильным браузером, вы также можете включать VPN, чтобы ваш интернет был свободным и доступным в любое время.

Другие браузеры функционируют только через сеть Tor для предоставления доступа к заблокированным сайтам. Данная технология основана на запутанной серверной цепочке, чтобы обеспечить анонимную и зашифрованную передачу трафика. Вы можете установить себе браузер Tor и больше ничего не настраивать – все заблокированные ресурсы станут доступными.

Данный способ обладает следующими преимуществами:

полностью бесплатно;

пользоваться очень просто;

повышенный уровень защиты данных клиента.

Если говорить о негативных сторонах, они выражаются в следующем:

тяжело привыкнуть к новому браузеру, если вы постоянно пользовались Google Chrome или Mozilla Firefox;

возможно, будет необходимо применять несколько обозревателей одновременно.

Скачать специальное приложение VPN

Представьте такую ситуацию, что в вашем браузере отсутствует поддержка плагинов или вовсе нет встроенной опции VPN. Однако вам нужно как-то решить вопрос с обходом блокировок в сети.

Эффективное решение – это использование стороннего приложения, которое подходит, как для компьютерных операционных систем Windows, macOS, так и для мобильных гаджетов под управлением Android или iOS. Принцип функционирования аналогичен расширению и не зависит от браузера, которым вы пользуетесь.

Преимущества использования приложения VPN:

доступ к заблокированным сайтам;

обход географических ограничений;

максимальная защита данных пользователя;

расширенный функционал, который будет полезен для личных целей.

Из минусов стоит выделить то, что за хорошее и надежное приложение придется заплатить. Но есть возможность ознакомиться с бесплатной демо-версией и оценить, насколько вам нравится представленный продукт.

Применять возможности прокси-сервера

Альтернативный вариант для VPN-сервиса – это использование функционала прокси. Он представляет собой посреднический сервер, размещенный в конкретной стране и отвечающий за перенаправление трафика пользователя через себя. Сайт может оказаться доступным для прокси, следовательно, вы получите к нему доступ.

Применение данной технологии требует посещения самого сайта прокси, после чего вы выбираете страну подключения, копируете параметры в виде IP и порта, далее добавляете их в свой браузер, следуя пунктам инструкции.

Главное преимущество использования прокси – не нужно устанавливать сторонние программы. Но есть и отрицательные стороны – за качественный прокси вы должны заплатить, а также есть риск, что разблокированные сайты посредством сервера могут отображаться некорректно.

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