Готовый компьютер или сборка: особенности и преимущества обоих вариантов

Собрать по частям или купить комплект? Подобная дилемма возникает у каждого, кто планирует покупку нового компьютера. И многолетние споры активных юзеров до сегодняшнего дня так и не дали окончательного решения. В каждом варианте есть плюсы и минусы. Какие именно – читайте далее.

Раскладываем по полочкам

Чтобы понять разницу между компьютером в сборе и укомплектованным на производстве предлагаем разделить их характеристики по критериям:

Стоимость.

Для многих это главное. Ведь не секрет, что хороший геймерский ПК стоит немало, а обзавестись мощным агрегатом хочется всем. Купив каждую железку отдельно, удается сэкономить приличную сумму. А если еще мониторить цены в разных магазинах, поймать скидку, то окончательная цена сборного компьютера может отличаться от готового чуть ли ни вдвое. Именно поэтому укомплектовать его по частицам своими силами – хороший вариант с финансовой точки зрения.

Баланс сборки.

Техника из магазина не предоставляет пользователю простор для фантазии, а порой и удивляет своей абсурдностью. Подбирая каждую деталь самостоятельно можно «сотворить идеал», который полностью будет соответствовать вашим потребностям и желаемым параметрам.

Модульность.

При возникновении неполадок сборные ПК легче реанимировать. Проверять каждую деталь проще, быстрее и эффективнее, чем проводить диагностику целому системному блоку. Более того, отдав в ремонт одну железку, ей легко найти недорогой аналог для использования на этот период.

Временные и силовые затраты.

Главный плюс покупки готового компьютера – существенная экономия времени. Нашел, заказал, оплатил, получил и пользуйся без лишних заморочек. Собирая ПК самостоятельно, придется немало поискать, поездить по магазинам, обзвонить несколько торговых точек. После всего этого нужно еще и возиться со сборкой (а это тоже работа не одного дня). А для новичков и вовсе непосильная задача. Хотя если найти магазин, предлагающий все для сборки ПК, процесс покупки будет быстрым и несложным.

Гарантии.

Гарантийный срок каждой комплектующей разный. На готовый блок обычно устанавливают усредненный срок. Зная заранее, какую часть сборки вы будете нагружать больше всего, можно сделать на ней акцент. Для этого многие магазины продлевают стандартную гарантию на выбранные комплектующие (конечно же, за доплату).

Операционная система.

ОС – явный минус для сборных ПК, ведь лицензионную версию приходится покупать отдельно, в то время как в готовых экземплярах она предусмотрена. Хотя в последние годы некоторые магазины довольствуются пиратским софтом. Неуверенному пользователю или новичку распознать их практически нереально.

Как видите, преимуществ и недостатков у каждого способа достаточно. Окончательный выбор между компьютерами «all inclusive» и «made by yourself» придется делать самостоятельно.

Источник: https://compbest.com.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.