В Офисе Президента сообщили, что после призыва Владимира Зеленского мобильные операторы ускорили разворачивание сетей мобильной связи четвёртого поколения.

Телекоммуникационные операторы ускорили процесс по запуску сетей 4G на территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины.

«В мае к сетям 4G было подключено 1 тыс. 188 населённых пунктов. Из них 723 получили 4G впервые, а в других появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов», – сказано в сообщении.

Предоставление гражданам доступа к качественной связи и скоростному интернету является одним из стратегически важных вопросов для Президента Украины Владимира Зеленского.

«Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной», – убежден господин Зеленский.

В сообщении также говорится, что по данным на май текущего года сетями 4G покрыто 16 тыс. 205 населенных пункта Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что в июле операторы начнут строить сети четвёртого поколения с помощью базовых станций, работающих в диапазоне 900 МГц. Это позволит одной такой станции покрывать значительно большую территорию связью 4G, нежели мобильным вышкам, работающим в диапазоне 1800 МГц.

Напомним, ранее Президент подписал закон об усилении наказания за кражу и порчу телеком-оборудования.

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