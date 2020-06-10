В Беларуси начали работу YouTube Music и YouTube Premium. Сервисы доступны по платной подписке за $5,99/мес и $7,19/мес соответственно, передает TVnews.by.

Как известно, YouTube Music — это музыкальный сервис на базе YouTube. Он дает своим подписчикам следующие преимущества: доступ к офлайн-загрузке треков, проигрывание музыки в фоновом режиме, отсутствие рекламы.

В свою очередь YouTube Premium создан на базе YouTube Red. В целом, подписка на YouTube Premium представляет собой расширенную версию обычного доступа и включает в себя все преимущества подписки YouTube Music Premium. Кроме того, пользователи сервиса могут смотреть YouTube Originals. Это оригинальные шоу на английском без перевода.

Напомним, в России видеосервису грозит вечная блокировка. Компания Ontarget, создающая инструменты автоматической оценки персонала, намерена добиться «закрытия» YouTube навсегда.

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