Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети во время карантина. В течение мая Vodafone расширил свою 4G сеть в 21 области Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 175 000 жителей в еще 142 населенных пунктах.

В частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:

Винницкая: Литин, Браилив, Дегтярка, Мурованые Куриловцы, Терновка, Березовка, Маньковка, Степашки, Теклиновка, Селище, Тартак, Леляки, Раздоловка, Владимировка.

Литин, Браилив, Дегтярка, Мурованые Куриловцы, Терновка, Березовка, Маньковка, Степашки, Теклиновка, Селище, Тартак, Леляки, Раздоловка, Владимировка. Днепропетровская: Высшетарасовка, Чкалово, Яблоновка.

Высшетарасовка, Чкалово, Яблоновка. Донецкая: Железное, Дачное, Нелиповка, Северное, Южное, Свято-Покровское, Зайцево, Вершина, Леонидовка, Нелиповка, Сухой Яр, Лысовка, Звановка, Кузьминовка, Райское, Приволье, Майдан.

Железное, Дачное, Нелиповка, Северное, Южное, Свято-Покровское, Зайцево, Вершина, Леонидовка, Нелиповка, Сухой Яр, Лысовка, Звановка, Кузьминовка, Райское, Приволье, Майдан. Житомирская: Гранитное.

Гранитное. Закарпатская: Гукливый, Росош, Плавья, Лопушанка, Дусино, Стройне, Раково, Турья Пасека.

Гукливый, Росош, Плавья, Лопушанка, Дусино, Стройне, Раково, Турья Пасека. Запорожская: Малокатериновка, Казаковское, Новогупаловка, Лисогорка, Каневское, Андреевка, Нагорное.

Малокатериновка, Казаковское, Новогупаловка, Лисогорка, Каневское, Андреевка, Нагорное. Киевская: Тараща, Богдановка, Марьяновка, Ясногородка, Небелица.

Тараща, Богдановка, Марьяновка, Ясногородка, Небелица. Кировоградская: Ясиноватка, Диковка, Гостинное.

Ясиноватка, Диковка, Гостинное. Луганская: Ольховое, Смоляниново, Макарово, Валуйское.

Ольховое, Смоляниново, Макарово, Валуйское. Львовская: Новые Стрелища, Орявчик, Тысовец, Мыта, Сухой Поток, Росохач, Ластивка, Свыднык, Корытище, Сянки, Яворов Турковского района, Грусятичи, Лищин, Баковцы, Репехов, Книсело, Исаи, Старые Стрелища.

Новые Стрелища, Орявчик, Тысовец, Мыта, Сухой Поток, Росохач, Ластивка, Свыднык, Корытище, Сянки, Яворов Турковского района, Грусятичи, Лищин, Баковцы, Репехов, Книсело, Исаи, Старые Стрелища. Николаевская: Центральное, Мартыновское, Вольное, Манное.

Центральное, Мартыновское, Вольное, Манное. Одесская: Слободка, Троицкое, Поплавка, Новоборисовка, Правда.

Слободка, Троицкое, Поплавка, Новоборисовка, Правда. Полтавская: Уханивка, Червоный Кут, Сары, Остапье, Новое Остаповое, Запселье.

Уханивка, Червоный Кут, Сары, Остапье, Новое Остаповое, Запселье. Ровенская: Боровое.

Боровое. Сумская: Старое Село, Стягайловка, Московское, Вороновка, Ореховка, Почепцы, Соловьево, Мазевка, Ображиевка.

Старое Село, Стягайловка, Московское, Вороновка, Ореховка, Почепцы, Соловьево, Мазевка, Ображиевка. Тернопольская: Товсте, Свидова, Рожановка, Головчинцы, Затишье.

Товсте, Свидова, Рожановка, Головчинцы, Затишье. Харьковская: Ковяги, Коропово, Ржавец, Трофимовка, Мурафа, Хижняковка.

Ковяги, Коропово, Ржавец, Трофимовка, Мурафа, Хижняковка. Хмельницкая: Иванковцы, Григорьевка.

Иванковцы, Григорьевка. Черкасская: Каменка, Бабанка, Ерки, Дырдин, Балаклея, Стебное, Зализнячка, Малое Староселье, Соколовка, Конельская Поповка, Свинарка, Подибна, Поминик, Шарин, Ропотуха, Ивангород, Сычевка.

Каменка, Бабанка, Ерки, Дырдин, Балаклея, Стебное, Зализнячка, Малое Староселье, Соколовка, Конельская Поповка, Свинарка, Подибна, Поминик, Шарин, Ропотуха, Ивангород, Сычевка. Черновицкая: Старые Бросковцы, Брусница, Зеленов.

Старые Бросковцы, Брусница, Зеленов. Черниговская: Комаровка, Кобыжча, Неданчичи.

Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения. В частности, в Черновицкой области и в г. Черновцы компания провела перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот. Освободившиеся частоты использованы для расширения сети LTE1800 до полосы в 15МГц (с 10 МГц).

В результате, уже в мае скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%. В целом, несмотря на сложные условия работы на карантине, модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках.

Во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.

Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. По итогам 1 квартала 2020 года Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Напомним, в марте компания Vodafone Украина продлила партнерство с Vodafone Group.

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