Первые компьютеры начали объединять в сети в 60-х годах прошлого столетия. Но только в 90-х мир взорвал интернет. Регистрация доменных имен стала официальной частью процесса.

Университет Висконсина разработал и помог стандартизировать первый сервер имен в 1984 году. В 1985 году были учреждены доменные имена верхнего уровня .com, .net и .org, а первое доменное имя Symbolics.сom было зарегистрировано у ныне несуществующего производителя компьютерного оборудования.

Первоначально владение доменным именем было бесплатным, но в конце 1990-х годов, министерство торговли США начало передавать все регистрации доменных имен и интернет-адресов частным лицам. В 1998 году было принято решение внедрить услуги регистрации. Для этого создали интернет-корпорацию по присвоению имен и IP-адресов (ICANN).

ICANN является некоммерческой корпорацией, которая управляет системой веб-имен в интернете, а также распределением IP-адресов и определением параметров протокола.

Сегодня существует более 19 миллионов зарегистрированных доменных имен. Ежедневный рост составляет примерно 40 000. Покупка доменного имени у регистратора доменов теперь является простым процессом, который занимает менее 2 минут.

Индустрия купли-продажи доменных имен превратилась в быстро развивающийся многомиллиардный бизнес, при этом некоторые существующие названия веб-сайтов покупаются и продаются за миллионы долларов.

Можно ли купить домен навсегда?

Имя веб-домена – это последовательность букв и/или цифр/дефисов, разделенных одной или несколькими точками. Он соответствует уникальному IP-адресу в интернете, на котором размещён общедоступный контент (например, веб-сайт) или локальная сеть.

Имя веб-домена всегда заканчивается расширением в два или три символа. Эти символы могут обозначать страну, с которой связан адрес веб-сайта, или тип организации которой он принадлежит.

Доменное имя нельзя купить навсегда. Однако постоянно можно продлевать его регистрацию, чтобы сохранить за своим сайтом.

Термин «покупка доменного имени» используется и в отношении покупки уже существующего имени, зарегистрированного для кого-то другого. Но в этом случае всё равно, покупатель не покупает доменное имя как таковое, а просто приобретает права на его аренду и продолжает перерегистрацию его по окончании каждого периода. Срок, на который можно зарегистрировать домен в Украине варьируется от 2-х лет до 10.

Почему необходимо регистрировать домены с разными расширениями

Доменные имена покупаются через «Регистратора доменов».

Удобно это сделать прямо у хостинг-провайдера на котором собираетесь размещать свой сайт. Компания FreeHost предоставляет не только услугу регистрации доменов, но также оказывает много других сопроводительных сервисов:

Проверить наличие адреса в свободном доступе.

Подобрать необходимое расширение.

Если желаемое имя занято, то найти альтернативное.

Интеллектуальный подбор имён на сайте компании позволяет увидеть свободные адреса в различных доменных зонах. Это очень полезная функция. Довольно часто люди помнят только название компании, но не ее веб-сайта. Когда они хотят посетить сайт этого конкретного предприятия, они могут забыть расширение домена и попасть на ресурс недобросовестных конкурентов. Из этого следует, что важно зарегистрировать несколько доменных расширений для основного имени. Таким образом, не дать конкурентам приобрести другие расширения вашего домена. Наличие нескольких доменных расширений для вашего сайта, безусловно, станет вашим преимуществом.

Если вы закажете у Фрихоста услуги хостинга на 1 год, то один домен получите в подарок.

Как проходит процедура регистрации домена

Стоимость приобретения доменного имени варьируется в широких пределах. Можно купить имя всего за 50 грн, а есть домены ценою в сотни тысяч долларов. Перейдя по ссылке https://freehost.com.ua/domain/, можно выбрать и зарегистрировать доступное доменное имя по вполне разумной цене.

Как только вы нашли доступное доменное имя, необходимо сразу его купить. Если вы покупаете у регистратора, вам нужно будет заполнить ряд форм с личной информацией, контактными данными и произвести оплату услуг. Как только деньги будут переведены, вы сразу становитесь владельцем интернет-адреса.

Даже если у вас ещё нет сайта, но вы уже придумали имя, его следует сразу зарегистрировать. Принцип распределения доменных имён основан на принципе – кто первый подал заявку, тот и получил права пользования.

Доменные имена исчезают очень быстро. Даже считается, что все хорошие доменные имена уже не доступны. Действительно, большинство имен, которые описывают продукты и услуги, давно заняты. Если вы хотите получить доменное имя для своего сайта, необходимо действовать сейчас.

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