Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права. Теперь обязанность по блокировке таких приложений ложится на размещающие их платформы, передает Код Дурова.

Согласно данным, если правообладатель пожалуется на какое-либо приложение для гаджетов, Роскомнадзор будет обращаться к агрегатору, это приложение разместившему (App Store, Google Play, Huawei AppGallery и т.д.). Платформа в свою очередь обязана сразу же уведомить владельца приложения.

В свою очередь владелец приложения имеет всего один день на то, чтобы заблокировать доступ к незаконному контенту. Если же этого не произойдет, доступ к приложению в течение трех дней должен блокировать агрегатор. Если и он бездействует — обязанность по блокировке ложится на плечи операторов связи.

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