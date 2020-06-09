В Британии приговорили к тюремному заключению поджигателя 5G-оборудования. Майкл Уитти получил три года тюрьмы за порчу телефонной башни в городе Киркби (Англия), передает Российская газета.

Согласно данным, натолкнула на такой поступок 47-летнего британца все та же нашумевшая конспирологическая теория о связи технологии 5G с коронавирусом. Мужчина совершил поджог оборудования после того, как прочитал о «вреде» связи пятого поколения в интернете.

Восстанавливать башню после нападения Уитти пришлось 11 дней. Ущерб, нанесенный вандалом, составил 27 тысяч долларов. За это мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы.

Отмечается, что мужчина и ранее имел проблемы с законом: всего в отношении Майкла Уитти было вынесено 29 административных и уголовных процессуальных решений, в том числе за разбой и владение огнестрельным оружием.

Напомним, теория о связи коронавируса и 5G приобрела широкого распространения в апреле текущего года. Ее сторонники верят в электромагнитное излучение от 5G, якобы подавляющее иммунную систему человека и помогающее вирусам и бактериям проникать в организм.

В связи с этим в некоторых странах жители начали массово уничтожать оборудование сети пятого поколения. В частности, появилась информация о нападениях на вышки в Британии, Нидерландах, Новой Зеландии, и Польше.

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