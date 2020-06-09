SpaceX планирует осуществить еще два запуска спутников Starlink к концу текущего месяца. Девятую партию аппаратов намерены отправить в космос 12 июня, а десятую — 24 июня, передает Интерфакс-Украина.
Согласно данным, девятый запуск, намеченный уже на эту пятницу, будет произведен со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал. Последующий пуск, 24 июня, должен состояться с комплекса LC-39A (Космический центр имени Дж. Кеннеди).
Таким образом июнь станет самым продуктивным месяцем по количеству запусков, поскольку этот месяц должен ознаменоваться целыми тремя отправками аппаратов Starlink в космос. Предыдущий запуск состоялся 4 июня с мыса Канаверал во Флориде.
Напомним, что в последний раз партия спутников отправилась в космос вместе со специальным козырьком для защиты от солнечного света. Это необходимо, поскольку многие астрономы жаловались, что яркость аппаратов Starlink мешает им наблюдать за звездами.