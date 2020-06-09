Для размещения сайта в интернете необходим сервер. По сути, это компьютер, где хранятся различные данные (HTML-документы, CSS, скрипты, картинки и т. д.), которые он возвращает браузеру в ответ на полученный запрос. То есть когда пользователь кликает на сайт, сервер ищет его у себя, затем формирует страничку и передает ее обратно. Полученные данные отрисовываются браузером и в итоге на экране появляется содержимое. Все эти действия происходят в считанные секунды, если сервер был выбран правильно. Он может быть физическим и виртуальным, подробнее — далее.

Аренда VPS и VDS

Арендатор на определенное время получает в управление сервер, которым он распоряжается в соответствии с заключенным договором с владельцем оборудования. Облачный обойдется пользователю дешевле физического, поскольку арендуется не сама техника, а только виртуальная машина с определенной долей оперативной памяти, доступного места и т. д.

Ресурсы физической машины разделяются на множество виртуальных с типами VPS и VDS. Первый тип имеет фиксированные ресурсы. У пользователя не будет возможности что-либо менять в области данных и центральном компоненте операционной системы. VDS — предлагает большую свободу действий, вплоть до установки необходимых программ, переустановки, смены ОС.

Управление будет сравнимо с управлением ПК через удаленное соединение. Клиент получает личные сетевые адреса узлов в компьютерной сети, маршруты и возможность менять их. Оборудование при этом может находиться в любой стране. Между собой VPS и VDS мало чем отличаются, поэтому их часто обобщают под одним словом «виртуальный».

Аренда серверов понадобится в таких случаях:

хостинг не справляется с нагрузкой;

запланировано создание крупных проектов, сайтов с большим объемом медиа-данных;

требуется одновременная удаленная работа сотрудников с каким-либо объемом данных (к примеру, программы «1С»).

Виртуальные и физические сервера используют не только для размещения сайтов, но и для создания игровой площадки. Однако для каждой цели необходимо определенное оборудование.

Плюсы виртуальной машины и ее отличия от физической:

выгодная стоимость, отсутствие существенных финансовых рисков при провальном проекте;

независимость от техники, если «железо» сломается, хостинг перенесет данные;

быстрое реагирование на возрастание нагрузки на сайте с увеличением производительности.

Минусы облачного хранения в отличие от физического в том, что он все равно будет ограничен в настройках, независимо VPS это или VDS. А также это меньшая производительность, так как один сервер обычно делят несколько различных пользователей.

Использование физической машины

Полностью арендованный сервер имеет большую мощность, так как это полноценное оборудование со всеми своими возможностями. Управлять им можно через удаленное соединение, как и в случае с виртуальным. Клиент настраивает установленную ОС или пользуется своей собственной, подключает других пользователей по необходимости. Пользователь имеет полный доступ со всеми привилегиями администратора.

Такой вариант подойдет тем, кто работает с масштабными интернет-проектами с большой нагрузкой, для которых важны стабильность соединения, непрерывный доступ к данным. Его часто используют как игровой, а также он востребован в корпоративной среде.

Физический сервер можно использовать как:

удаленное рабочее место;

хранилище информации в большом объеме;

центр для обработки любых данных;

вычислительный центр компиляции и создания ПО;

расчета сложных данных.

Аренда выделенного сервера предлагает реализацию самых сложных и масштабных проектов, а также высокий уровень безопасности информации и быстрое восстановление всех данных в случае утери. При рассмотрении выделенного варианта нужно обращать внимание на скорость соединения, объем ОЗУ, процессор, его частоту.

Плюсы любого варианта аренды в том, что клиент получает в пользование готовое и настроенное пространство для размещения сайтов. Все необходимые работы для бесперебойного функционирования провайдер берет на себя.

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