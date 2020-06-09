Медиасервис MEGOGO теперь сотрудничает с киберспортивной студией Maincast. Для зрителей сервиса это открывает возможность бесплатно смотреть крупнейшие турниры по киберспорту, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, все турниры будут доступны в разделе «Спорт» на Smart TV, а также в разделе «Киберспорт» в мобильном приложении и на сайте сервиса. Весь контент поделен на три интерактивных канала, один из которых посвящен Dota 2, другой — CS:GO, а третий – FIFA, Overwatch и т.д.

«Maincast рад объявить о стратегическом партнерстве с компанией MEGOGO. Нашей целью является создание максимального удобства при просмотре киберспортивного контента для фанатов. Смотрите ли вы матчи со своего телефона или же на SmartTV в компании друзей, на MEGOGO вас всегда будут ждать матчи самых крупных турниров и любимых команд, а также уникальный контент, созданный совместно с нашими коллегами. Наше сотрудничество нацелено на долгосрочную перспективу, что позволит нам создать продукт высокого качества для всех зрителей и любителей киберспорта», – прокомментировал CEO Maincast Андрей Григорьев.

Отмечается, что уже сейчас зрители могут смотреть главную часть DreamHack Masters Spring 2020: Europe. За чемпионский титул и призовой фонд в $160 000 сражаются 12 команд, среди которых украинская команда NaVi, английская Fnatic, датская Astralis, французская Vitality, американская FaZe Clan, шведская NiP и другие.

Напомним, ранее MEGOGO приобрел эксклюзивные права на трансляцию боев Top Rank в Украине и на трансляцию матчей NBA в России.

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