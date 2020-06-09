Во Франции и Канаде назвали сроки запуска аукционов на частоты для 5G. Первая проведет аукционы уже в сентябре, а вторая перенесет их на следующий год, передает REGNUM.

Согласно данным, ранее Франция планировала провести аукционы на частоты для сетей пятого поколения в июне. Однако из-за пандемии коронавируса правительству пришлось изменить планы. Теперь к запуску аукционов готовятся в сентябре.

Отмечается, что принять участие в аукционах на частоты для 5G планируют операторы Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange и SFR. Если аукционы действительно пройдут в сентябре, ожидать появления технологий пятого поколения во Франции можно к концу 2020 года.

В свою очередь Канада решила отложить проведение аукционов до следующего года. Изначально планировалось, что они пройдут в конце 2020 года, однако из-за пандемии власти решили перенести это событие на середину 2021 года.

Как сообщил министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бэйнс, одним из последствий пандемии стало увеличение нагрузки на телекоммуникационные сети. Отсрочка аукционов на 5G-частоты позволит Канаде сосредоточиться на на предоставлении основных услуг связи.

Напомним, ранее Великобритания предложила создать 5G-альянс 10 стран для создания независимости от поставок оборудования пятого поколения из Китая. По мнению Лондона, в альянс должны войти страны Группы семи, Австралия, Южная Корея и Индия.

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