Vodafone TV перезапустил пакет «Оптимальный», включив в него каталог Amediateka с премьерами крупнейших мировых киностудий. Пользователи данного пакета смогут увидеть фильмы и сериалы от HBO, СBS, Showtime, Starz и Sony, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в пакете «Оптимальный» также предложены свыше 190 каналов, включая FOX, каналы группы Viasat и топовый спортивный канал Setanta. Стоимость такого пакета составляет 109 грн на 30 дней. Для его активации необходимо отправить бесплатное SMS с текстом «1» на номер 30044.

«Стоимость пакета осталась прежней – 109 грн на 30 дней. При этом в пакет вошли фильмы и сериалы из каталога Amediateka. Среди них «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Эйфория», «Чернобыль», «Новый Папа», «Секс в большом городе»», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что смотреть каталог Amediateka в составе пакета «Оптимальный» можно с любого устройства: Smart TV, компьютера, смартфона или планшета. При этом один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 5 разных устройствах.

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