В китайском регионе Синьцзян до конца года построят 4900 базовых станций 5G. Всего КНР планируют запустить более 550 тысяч БС пятого поколения в 2020 году, передает REGNUM.

Согласно данным, заместитель Китайской академии информационных и коммуникационных технологий Ван Чжицинь заявил, что в феврале текущего года в Китае функционировало около 156 тысяч базовых станций 5G. По его словам, к концу года это количество возрастет до 550 тысяч и более, что позволит охватить сетью пятого поколения города уровня префектуры, а также ключевые области окружных поселений.

Как известно, в марте китайское Министерство промышленности и информатизации призвало операторов ускорить процесс развертывания автономных 5G-сетей в стране. На тот момент в ряде регионов уже сообщили о своих планах относительно строительства базовых станций связи пятого поколения.

Так до конца года Китай планирует построить 15 000 новых базовых станций 5G для провинции Хэбэй.

Также КНР намерена инвестировать более 7 миллиардов долларов в развитие сети 5G в провинции Юньнань. На эти деньги будут построены 200 тысяч базовых станций для охвата связью пятого поколения всего региона.

Сейчас стало известно, что до конца 4900 базовых станций 5G до конца года появятся в регионе Синьцзян.

Уже к 2025 году, по слова Ван Чжициня, объём инвестиций в строительство сети 5G достигнет 1,2 трлн юаней (свыше $173 млрд). Кроме того, благодаря развитию технологий пятого поколения, в стране ожидается появление порядка 3 миллионов дополнительных рабочих мест.

Напомним, на конец марта текущего года в Китае было построено 198 тысяч базовых станций 5G. В начале мая в стране насчитывалось уже больше 50 миллионов пользователей связи пятого поколения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.