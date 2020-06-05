Японская компания Astroscale приобрела израильский стартап Effective Space. С его помощью японцы планируют осуществлять техническое обслуживание спутников непосредственно на орбите, передает 3Dnews.

Согласно данным, стартап Effective Space был создан в 2013 году. Проект предполагает создание специальных космических уборщиков, которые могут быть использованы и для техобслуживания спутников на орбите.

«По замыслу разработчиков, специальные сервисные спутники будут вносить необходимые коррективы в орбиты спутников связи, продлевая тем самым срок их эксплуатации», — пишет ресурс.

Кроме того, эти аппараты можно будет задействовать для сборки и уничтожения космического мусора. Возможно, со временем с помощью таких сервисных спутников удастся осуществлять доставку горючего в космос.

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