Несколько последних месяцев человечество провело на карантине в связи с пандемией коронавируса. Работники различных отраслей экономики были вынуждены сидеть дома, коротая время за просмотром телевизора. Многим для этого пришлось купить Самсунг, телевизор с набором различных мультимедийных функций.

Таким образом, в последнее время зрители использовали свой смарт-телевизор Samsung намного чаще обычного. Однако сфера развлечений – далеко не единственная область, в которой данное устройство может показывать превосходные результаты. Более того набор функциональных особенностей телевизора Samsung подобран таким образом, чтобы продуктивно выполнять множество задач, не говоря уже о его способности поддерживать ваши рабочие процессы и действия, связанные с заботой о здоровье. Другой вопрос – использует ли зритель весь набор функциональных возможностей телевизора на полную?

Ниже представлена подборка советов, следуя которым можно поднять уровень взаимодействия со смарт-телевизором Samsung на новый уровень.

Подключайте телевизор Samsung к смартфону, планшету и ПК

Начиная с 2018 года во всех продаваемых новых моделях смарт-телевизоров Samsung поддерживается возможность удалённого доступа, которая позволяет получать доступ к ПК, смартфонам и планшетам через соединение Wi-Fi. Добавьте к системе клавиатуру и мышку, работающие через Bluetooth, и вы получите удобное решение для работы, не выходя из гостиной.

Разумеется, функция удалённого доступа также упрощает работу с целым рядом развлечений – в частности, позволяет транслировать на смарт-телевизор Samsung контент таких платформ как Netflix и Megogo, к примеру, с вашего Galaxy S20. Данная функция является дополнением к встроенной поддержке многих других популярных приложений – таких, как YouTube, работу которых также можно контролировать при помощи устройств, подключенных к телевизору.

Сделайте паузу, включив режим Ambient

Когда приходит время сделать перерыв в работе – почему бы не расслабиться, запустив слайдшоу из любимых фотографий, сделанных во время путешествий по миру, прекрасных произведений искусства или захватывающих пейзажей? Вот тут-то и приходит на помощь режим Ambient, позволяющий мгновенно превращать смарт-телевизор из «рабочей лошадки» в источник расслабления. Данная функция в сочетании с «безрамочным» дизайном современных телевизоров Samsung позволяет достигать эффекта сливания его с окружающим интерьером. Иными словами, это то, что вы высоко оцените, когда решите сделать передышку.

Ведите активный образ жизни с функцией Samsung Health

Последним дополнением к перечню функциональных возможностей смарт-телевизоров Samsung является функция Samsung Health, которая была специально разработана для линейки продуктов Smart TV. Данная служба официально была запущена лишь в мае, однако уже незадолго до этого пользователи имели возможность опробовать отдельные её функции, доступные после загрузки и интеграции в систему полудюжины приложений для фитнеса, среди которых – Echelon, barre3 и Jillian Michaels Fitness. Доступность отдельных решений зависит от рынка, но большинство приложений уже можно загрузить в Северной Америке и Европе.

Смотрите тонны бесплатного контента вместе с Samsung TV Plus

Наконец, давайте не будем забывать об основной функции смарт-телевизоров Samsung Smart TV – их способности служить универсальными центрами домашних развлечений. И ничто так не подчёркивает эту их функциональность больше, чем Samsung TV Plus – бесплатная служба, предварительно установленная на все модели линейки Smart TV, выпущенные на Западе с 2016 года. В настоящее время платформа предлагает пакет программ, объединяющий в себе более 100 каналов всех видов. Эта услуга работает также на мобильных устройствах.

Служба Samsung TV Plus постоянно получает новые обновления контента, включая не только линейное телевидение, но и видео по запросу. Наполнение пакета программ будет зависеть от вашего точного местоположения, однако общая идея заключается в том, что каждый найдёт что-то для себя, поэтому обязательно обратите внимание на данную функцию, если вы этого ещё не сделали.

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