SmartRadio: в Европе радиоприёмники с поддержкой FM, DAB и Wi-Fi технологий промаркируют новым логотипом

В Европе запущена новая программа SmartRadio, которую поддержали бренды, выпускающие продукты потребительской электроники, ритейлеры и поставщики технологий.

Цель программы заключается в подчёркивании преимуществ устройств, относящихся к категории SmartRadio, – приёмников, которые обеспечивают доступ к радиопрограммам через аналоговый (FM) и цифровой (DAB+) эфир, а также через интернет (Wi-Fi).

В основе данной инициативы лежит использование нового лого SmartRadio, которое позволит потребителям без проблем идентифицировать данные устройства. Право на использование логотипа получают лишь те устройства, которые поддерживают все три режима.

Данную схему уже поддержали ведущие бренды, продающие товары потребительской электроники в Европе – Blaupunkt, Dual, Grundig, Hama, JVC Kenwood, Lemega, Lenco, Majority, Medion, Philips, Pure, Roberts Radio, Ruark Audio, Sonoro, TechniSat, Teufel, TT Micro, а также универмаг электроники John Lewis & Partners и компания-поставщик технологий радиовещания Frontier Smart Technologies.

Бренды, поддержавшие программу, смогут размещать логотип SmartRadio непосредственно на устройствах, на упаковках, а также в рекламной продукции. Бренды, участвующие в программе, смогут также совместными усилиями повышать осведомлённость потребителей касательно преимуществ, которые несут в себе продукты категории SmartRadio.

Недавно проведенное по заказу Digital Radio UK исследование потребительских предпочтений показало, что 87% тех, кто планирует приобрести новый радиоприёмник, с большой долей вероятности купят приёмник, в котором объединены возможности эфирного приёма в FM и DAB с возможностью доступа к радиоконтенту через интернет.

Самым популярным термином, который может стимулировать покупателя сделать именно такой выбор, был признан слоган SmartRadio.

Технология SmartRadio даёт потребителю несколько преимуществ:

Радиостанции остаются доступными всегда – вне зависимости от того, каким образом ведётся приём – через интернет, через DAB или через FM.

Устройство SmartRadio позволяет получать доступ к программам радиостанций со всего мира – местных, региональных и международных.

Наличие подключения к интернету также расширяет возможности слушателя в получении контента – в частности, параллельно с линейным вещанием слушатель получает доступ к подкастам и музыкальным подборкам, формируемым по его заказу. Нынешний кризис, связанный с пандемией Covid-19, привёл к небывалому росту количества спонтанно создаваемых подкастов для поддержки уязвимых групп населения, находящихся на самоизоляции, и всё это доступно через SmartRadio.

Подключение к интернету позволяет продуктам получать «по воздуху» обновления программного обеспечения, что гарантирует их долгую и безупречную работу.

Платформы Frontier SmartRadio уже совместимы с требованиями программы SmartRadio, поэтому продукты, помеченные соответствующим логотипом, появятся в продаже уже до конца текущего года.

Прем Раджалингем, управляющий директор компании Frontier Smart Technologies, комментирует: «Программа логотипа SmartRadio – это важное событие в экосистеме радиовещания, целью которого является ознакомление потребителей с теми преимуществами, которые несёт в себе объединение интернет-подключения с эфирным DAB+ и FM-радио. Мы рады представившейся нам возможности объединить отрасль, чтобы создать на рынке эту важную категорию продуктов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.