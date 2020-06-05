Министерство цифровой трансформации провело исследование относительно наличия оптоволоконного подключения в украинских школах. Составив онлайн-карту с соответствующей информацией, ведомство определило, что 40% школ до сих пор не имеют качественного доступа к интернету, передает Экономическая Правда.

Согласно данным, при составлении карты Минцифры ориентировалось не только на наличие оптоволоконного подключения в школах, но и на его скорость. Она должна была составлять не менее 30 Мбит/с. В исследовании ведомство использовало официальную отчетность учебных заведений, опросы объектов социальной инфраструктуры и результаты тендерных процедур по подключению интернета за последние два года.

Отмечается, что в течение 2019-2020 годов в Украине были проведены тендеры на подключение интернета и прокладывание локальных сетей почти в 10 тысячах школ. Однако ситуация до сих пор остается сложной. Из 16 317 школ в стране качественного оптоволоконного подключения не имеют 6 544 учебных заведения, что составляет 40% от общего количества.

По данным Минцифры, такая ситуация обусловлена нежеланием операторов проводить интернет в маленьких селах, поскольку вложенные инвестиции в таком случае окупаются нескоро. Срок окупаемости этих инвестиций можно сократить при содействии государства.

напомним, год назад правительство Украины выделило 1 миллиард гривен на интернетизацию школ. Из этой суммы 700 млн было направлено на подключение к интернету, а остальные 300 млн — на покупку компьютеров.

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