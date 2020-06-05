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Теле ТВ пиратство

Злоумышленник, продававший нелегальные устройства, позволяющие незаконно смотреть платный контент ТВ-платформ, и причинивший тем самым ущерб правообладателям на сумму в более чем 2 миллиона фунтов стерлингов, получил тюремный срок.

Королевский суд Манчестера приговорил Дэниэла Эймсона к 12 месяцам лишения свободы после признания его виновным в мошеннической деятельности.

В 2017 году полиция Большого Манчестера совместно с Федерацией по борьбе с хищениями интеллектуальной собственности (FACT) начало расследование против Эймсона, который в то время сам являлся офицером полиции.

Расследование показало, что Эймсон был причастен к управлению компанией, которая производила приставки IPTV, позволявшие получать доступ к телевизионному контенту (спортивному, фильмовому), который обычно предоставляется на условиях внесения месячной абонплаты.

Компания также продавала доступ к потоковому контенту сроком от 48 часов до шести месяцев. Приобретаемый таким образом пароль позволял пользователю заходить на интернет-портал, где можно было просматривать платный контент без необходимости использования IPTV приставки.

Служба финансовой разведки достаточно быстро выявила банковские счета, связанные с компанией, на которые переводились тысячи фунтов с целью сокрытия доходов от незаконного бизнеса. На протяжении семи месяцев, с января по август 2017 года, оборот только по одному из счетов, связанных с компанией, превысил сумму в 300 000 фунтов стерлингов, ни один из которых не был заявлен в Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества (HMRC).

Дальнейший анализ движения денежных средств на данном счету показал, что в период с сентября 2016 по май 2017 было продано примерно 1 640 нелегальных приставок IPTV. 5 сентября 2017 года Эймсон был арестован по месту проживания, где было также найдено несколько вещей, указывающих на его причастность к мошенничеству.

После ареста Эймсон был немедленно отстранён от службы в полиции.

Компания-провайдер услуг спутникового ТВ, которая провела оценку влияния незаконной деятельности Эймсона, установила, что сумма ущерба, нанесенная лишь ей, превысила 924 000 фунтов стерлингов.

Потери той же компании-провайдера услуг спутникового ТВ, понесённые вследствие деятельности интернет-портала Эймсона, оцениваются в 1 200 000 фунтов стерлингов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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