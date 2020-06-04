Сервис украиноязычного видео ТиДиви запустил сайт для детей. На ТиДиви.Діти собраны познавательные и развлекательные ролики для юных зрителей на украинском языке.

Как сказано в публикации на Facebook странице сервиса, главной целью сайта ТиДиви.Діти является создание украиноязычного пространства для детей. С его помощью родителям будет намного проще находить безопасный детский контент на украинском языке.

Ролики на сайте сгруппированы по категориям. В зависимости от предпочтений, ребенок сможет смотреть влоги, развивающие видео, физкультминутки или слушать детские песни или аудиосказки.

Сейчас на сайте представлено более 3000 детских видео. В скором времени разработчики планируют пополнить списки контента.

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