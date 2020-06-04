SpaceX отправила в космос уже восьмую партию спутников Starlink. Запуск состоялся 3 июня в 21:25 (4 июня 04:25 по киевскому времени) с мыса Канаверал во Флориде, передает NewsOne.

Согласно данным, 60 спутников Starlink были доставлены на эллиптическую орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Если аппараты успешно пройдут проверку на работоспособность, то на своих встроенных двигателях переместятся на штатную орбиту высотой 550 км.

Отмечается, что в этот раз партия спутников отправилась в космос вместе со специальным козырьком для защиты от солнечного света. Как сообщалось ранее, с момента запуска компанией SpaceX спутников Starlink многие астрономы стали жаловаться на трудности, возникшие в их работе. По их словам, яркость аппаратов Starlink мешает наблюдать за звёздами.

Напомним, запуск восьмой партии спутников Starlink изначально был запланирован на 7 мая. Однако за несколько дней до этой даты SpaceX отменила пуск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.