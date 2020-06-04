Страны Евросоюза, делающие ставку на развитие технологии 5G и рассматривающие её как гарантию экономического роста, призывают активно бороться с «теориями заговора», связывающими беспроводную технологию с распространением нового коронавируса, которая уже стала причиной поджога антенных мачт во многих местах.

По данным телекоммуникационных лоббистских групп ETNO и GSMA, подобные ложные утверждения стали уже причиной более чем 140 поджогов объектов инфраструктуры (таких, как мачты мобильной связи) в 10 странах Европы, а также десяткам нападений обслуживающих их техников.

В Великобритании было отмечено 87 поджогов, в Нидерландах – 30. Также поджоги и прочие акты агрессии по отношению к объектам инфраструктуры имели место в Бельгии, Германии, Польше, Италии и во Франции.

По сообщениям агентства Reuters, которое ссылается на документ ЕС, во время прошедшей в прошлую пятницу видео-конференции, посвящённой проблемам цифровой индустрии, представители стран ЕС высказали свою озабоченность этими случаями.

В Совете министров ЕС «подчеркивают важность борьбы с распространением дезинформации, связанной с работой сетей 5G, отдельно делая акцент на борьбу с ложными утверждениями о том, что такие сети якобы представляют угрозу для здоровья людей или связаны с распространением COVID-19», – говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла эти слухи, заявив, что вирусы не могут распространяться по радиоволнам или через мобильные сети, отдельно подчеркнув, что эпидемия COVID-19 затронула все страны – в том числе и те, где пока нет сетей мобильной связи в стандарте 5G.

Исполнительный орган ЕС – Европейская комиссия – также опровергла подобные слухи. В ЕС рассматривают технологию 5G в качестве дополнительного средства, которое поможет экономике стран-членов оправиться от последствий эпидемии коронаврируса и получить дополнительные преимущества для конкуренции с Соединёнными Штатами и Китаем.

Напомним, в Новой Зеландии с момента начала карантина вандалами были повреждены 17 мачт мобильной связи.

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