В настоящее время компания SES развивает две спутниковые программы. Во-первых, компания владеет группировкой мощных геостационарных спутников, которые обслуживают практически всю планету. Во-вторых, у компании имеется 20 спутников O3b («the Other 3 Billion» – «Другие три миллиарда»), которые находятся на средней околоземной орбите. Ещё семь сверхмощных спутников O3b компания SES заказала у компании Boeing, их вывод на орбиту начнётся в 2021 году.
Группировка O3b обслуживает большую часть проектов, связанных с отделом «Сеть» компании SES, при этом в компании заявили, что не исключают возможности выделения этого отдела в отдельную самостоятельную структуру.
В настоящее время компания SES подобно Viasat, Telesat и OneWeb работает над существенным расширением возможностей своего подразделения O3b за счёт вывода на орбиту дополнительных аппаратов. Компания уже получила разрешение FCC на дальнейшее расширение программы O3b (которая, напомним, включает в себя 20 действующих и семь проектируемы спутников). Ещё в 2018 году в FCC одобрили план расширения группировки, предусматривающий увеличение в три раза существующего флота O3b mPOWER, дав возможность выхода на рынок США ещё для 22 высокопроизводительных спутников, семь из которых уже находятся в производстве и будут готовиться к запуску начиная с 2021 года.
Пресс-секретарь компании SES заявила: «Мы всегда говорили, что первые семь спутников, предназначенные для проекта O3b mPOWER, – это только начало, подобно тому, как проект O3b начинался с заказа восьми спутников. Поданная нами заявка является подтверждением нашей веры в возможности MEO как фантастической орбиты, с которой мы сможем предоставлять нашим клиентам решения высочайшего класса, гарантией качества которых должен стать успех нашей существующей группировки O3b».
В настоящее время в компании SES работают над созданием группировки новых низкоорбитальных (LEO) спутников. В заявке, направленной в FCC 26 мая, компания просит внести в лицензию ряд ключевых изменений, среди которых, в частности, разрешения на эксплуатацию:
- 10 спутников на экваториальной орбите на высоте 8062 км над Землёй.
- 24 спутника на наклонной орбите на высоте 8062 км над Землёй.
- 36 спутников на наклонной орбите на высоте 507 км над Землёй.
Чёткие сроки возможного появления в космосе LEO группировки пока не озвучиваются. По сути, сам факт подачи заявки в FCC не обязывает SES/O3b спешить с реализацией плана, однако по состоянию на 26 мая (крайний срок подачи заявок на участие в тендере на частоты) свои заявки в FCC подали американские правительственные фонды и в общей сложности девять компаний, среди которых – SES, Viasat, OneWeb, Telesat, Kepler, SpaceX и ряд других.
В заявке компании SES говорится: «Предлагаемое расширение позволит O3b отвечать на растущий спрос со стороны интернет-провайдеров, операторов фиксированной и мобильной связи, крупных предприятий и правительственных организаций, нуждающихся в высокопроизводительных спутниковых ёмкостях с низкой задержкой, которая обеспечивает быструю, гибкую и доступную широкополосную связь, а также возможность подключения в местах, необслуживаемых или недостаточно обслуживаемых наземными сетями. Внесение этих изменений позволит O3b использовать проверенный опыт в сфере удовлетворения потребностей клиентов, испытывающих потребность в высококачественных и экономически эффективных спутниковых услугах и, следовательно, будет служить интересам населения».
«Новые спутники также будут оснащены оборудованием, позволяющим им связываться с другими спутниками. Спутники LEO O3b будут использовать спектр частот FSS в полосах 27.5–29.1 ГГц и 29.5–30.0 ГГц для передачи данных на MEO-спутники O3b и на космические станции для обслуживания геостационарной спутниковой орбиты (GSO). MEO-спутники O3b будут использовать FSS спектр в полосах 17.8–18.6 ГГц и 18.8–20.2 ГГц, а также фидерные каналы MSS для передачи данных на LEO-спутники O3b, при этом LEO-спутники будут также принимать передачи в этих полосах от космических станций GSO. Данная функциональность расширит общие возможности сети для поддержки инновационных предложений, которые используют комбинацию ресурсов космической станции для удовлетворения растущих потребностей клиентов», – отмечают в SES.