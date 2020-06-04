В настоящее время компания SES развивает две спутниковые программы. Во-первых, компания владеет группировкой мощных геостационарных спутников, которые обслуживают практически всю планету. Во-вторых, у компании имеется 20 спутников O3b («the Other 3 Billion» – «Другие три миллиарда»), которые находятся на средней околоземной орбите. Ещё семь сверхмощных спутников O3b компания SES заказала у компании Boeing, их вывод на орбиту начнётся в 2021 году.

Группировка O3b обслуживает большую часть проектов, связанных с отделом «Сеть» компании SES, при этом в компании заявили, что не исключают возможности выделения этого отдела в отдельную самостоятельную структуру.

В настоящее время компания SES подобно Viasat, Telesat и OneWeb работает над существенным расширением возможностей своего подразделения O3b за счёт вывода на орбиту дополнительных аппаратов. Компания уже получила разрешение FCC на дальнейшее расширение программы O3b (которая, напомним, включает в себя 20 действующих и семь проектируемы спутников). Ещё в 2018 году в FCC одобрили план расширения группировки, предусматривающий увеличение в три раза существующего флота O3b mPOWER, дав возможность выхода на рынок США ещё для 22 высокопроизводительных спутников, семь из которых уже находятся в производстве и будут готовиться к запуску начиная с 2021 года.

Пресс-секретарь компании SES заявила: «Мы всегда говорили, что первые семь спутников, предназначенные для проекта O3b mPOWER, – это только начало, подобно тому, как проект O3b начинался с заказа восьми спутников. Поданная нами заявка является подтверждением нашей веры в возможности MEO как фантастической орбиты, с которой мы сможем предоставлять нашим клиентам решения высочайшего класса, гарантией качества которых должен стать успех нашей существующей группировки O3b».

В настоящее время в компании SES работают над созданием группировки новых низкоорбитальных (LEO) спутников. В заявке, направленной в FCC 26 мая, компания просит внести в лицензию ряд ключевых изменений, среди которых, в частности, разрешения на эксплуатацию:

10 спутников на экваториальной орбите на высоте 8062 км над Землёй.

24 спутника на наклонной орбите на высоте 8062 км над Землёй.

36 спутников на наклонной орбите на высоте 507 км над Землёй.

Чёткие сроки возможного появления в космосе LEO группировки пока не озвучиваются. По сути, сам факт подачи заявки в FCC не обязывает SES/O3b спешить с реализацией плана, однако по состоянию на 26 мая (крайний срок подачи заявок на участие в тендере на частоты) свои заявки в FCC подали американские правительственные фонды и в общей сложности девять компаний, среди которых – SES, Viasat, OneWeb, Telesat, Kepler, SpaceX и ряд других.

В заявке компании SES говорится: «Предлагаемое расширение позволит O3b отвечать на растущий спрос со стороны интернет-провайдеров, операторов фиксированной и мобильной связи, крупных предприятий и правительственных организаций, нуждающихся в высокопроизводительных спутниковых ёмкостях с низкой задержкой, которая обеспечивает быструю, гибкую и доступную широкополосную связь, а также возможность подключения в местах, необслуживаемых или недостаточно обслуживаемых наземными сетями. Внесение этих изменений позволит O3b использовать проверенный опыт в сфере удовлетворения потребностей клиентов, испытывающих потребность в высококачественных и экономически эффективных спутниковых услугах и, следовательно, будет служить интересам населения».

«Новые спутники также будут оснащены оборудованием, позволяющим им связываться с другими спутниками. Спутники LEO O3b будут использовать спектр частот FSS в полосах 27.5–29.1 ГГц и 29.5–30.0 ГГц для передачи данных на MEO-спутники O3b и на космические станции для обслуживания геостационарной спутниковой орбиты (GSO). MEO-спутники O3b будут использовать FSS спектр в полосах 17.8–18.6 ГГц и 18.8–20.2 ГГц, а также фидерные каналы MSS для передачи данных на LEO-спутники O3b, при этом LEO-спутники будут также принимать передачи в этих полосах от космических станций GSO. Данная функциональность расширит общие возможности сети для поддержки инновационных предложений, которые используют комбинацию ресурсов космической станции для удовлетворения растущих потребностей клиентов», – отмечают в SES.

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